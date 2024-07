Castellanos: “Lo scorso anno è stato complicato. Per me sarebbe importante giocare di più”

“Lo scorso anno e’ stato complicato perche’ ho giocato meno rispetto al Girona”. Cosi’ Valentin Castellanos, al suo secondo anno nella Lazio, dal suo ritiro ad Auronzo di Cadore. “Penso che quella che sta per iniziare sara’ una nuova avventura e sono focalizzato sugli allenamenti. Per me sarebbe importante giocare di piu’, anche a livello di fiducia”, ha aggiunto a Sky l’attaccante argentino che spera di trovare spazio dopo il passaggio di Ciro Immobile al Besiktas. “Gli ho scritto che e’ stato importante per la squadra. Abbiamo parlato, mi ha sempre dato dei consigli e aiutato tantissimo. Ti arricchisce ascoltare un giocatore con la sua storia. Vestire un giorno la maglia dell’Argentina? Quello e’ il mio sogno, giocare per il tuo Paese e’ il massimo”, ha sottolineato.

Foto: Twitter Lazio