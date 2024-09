Castellanos dopo il debutto con l’Argentina: “Ho coronato il mio sogno”

Nella sfida di questa notte vinta 3-0 dall’Argentina contro il Cile, partita valida per le qualificazioni ai Mondiale del 2026, Valentin Castellanos ha debuttato con la Seleccion. Il Taty è entrato in campo nel finale di partita al posto di Julian Alvarez a risultato oramai acquisito ma, nonostante i pochi minuti giocati, ha coronato il suo sogno da bambino. L’attaccante della Lazio non ha potuto fare a meno di sprigionare sui social la propria gioia. Questo il messaggio su Instagram: “Molto felice di aver debuttato con questa meravigliosa maglia coronando il mio sogno. Complimenti a tutti i bicampioni d’America e grazie per avermi reso partecipe della squadra e di questi bellissimi festeggiamenti”.

Foto: Instagram Lazio