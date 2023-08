Castellanos: “Crespo e Higuain i miei idoli. Da Immobile apprendo qualcosa in ogni allenamento”

Valentin Castellanos , attaccante della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali della società biancoceleste sui suoi idoli e sul suo ambientamento in Capitale.

Queste le sue parole: “Higuain è stato un giocatore molto forte, il mister lo ha allenato e gli ha insegnato molto. Ci sono anche molti calciatori argentini che sono passati da qui, come Hernan Crespo. L’ho sempre visto in tv e oggi essere in un grande club come la Lazio è entusiasmante. Immobile? Ciro è un grande giocatore, è il nostro capitano. Da lui impari tanto divertendoti ogni giorno, aiuta molto sia me sia i giovani. Ciro qui è un’istituzione, siamo fortunati a poter lavorare con lui tutti i giorni. Impari molto come goleador e per il nome che ha qui alla Lazio. Devi approfittarne e divertirti, ci aiuterà molto durante la stagione, ha ancora tanto da dare nel resto della sua carriera“.

Foto: Instagram Lazio