Castellanos: “Baroni ci dà fiducia. Essere l’attaccante della Lazio comporta grandi responsabilità”

El Taty Castellanos, attaccante della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Nizza.

Queste le sue parole: “Una bella serata, sono contento per la squadra perché è stata una partita incredibile contro una squadra forte. E’ stato importante”.

In campo la Lazio si diverte? “Il mister ci dà questa libertà che è importante per i giocatori, così come la fiducia. Siamo 22-23 a giocare e tutti facciamo bene, questo è importante”.

Cosa è cambiato dallo scorso anno? “Lo scorso anno ho giocato di più, ma non cambia molto. E’ una responsabilità e va bene così. Ora attacchiamo di più, la squadra corre e quindi siamo felici”.

Baroni le dà fiducia… “La fiducia è importante, se la squadra gioca bene l’attaccante fa gol… Questo è il mio lavoro e voglio continuare così, domenica è importante contro l’Empoli”.

L’addio di Immobile ha tolto pressioni? “No, è sempre una responsabilità essere l’attaccante della Lazio e io l’affronto così. Ma devo solo lavorare, lavorare, lavorare…”.

Foto: twitter Lazio