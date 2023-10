Castellanos: “Avevo troppa voglia di segnare. Immobile? C’è una sana competizione”

Valentin Castellanos ha parlato a Dazn dopo la vittoria della Lazio sull’Atalanta.

Queste le sue parole: “Sono felice per aver segnato, è stata un’emozione straordinaria e avevo molta voglia di festeggiare con i miei tifosi. Abbiamo preparato tutta la settimana la partita con l’Atalanta dicendoci di attaccare lo spazio. Sarri chiede tanto. Sappiamo la gerarchia che c’è, io devo sfruttare le occasioni e lui può aiutarmi molto per il futuro. Immobile? Sappiamo quali sono le gerarchie e cosa rappresenta lui per il club. Averlo come compagno mi può aiutare molto giorno per giorno, lui è il nostro capitano e aspettiamo che torni. Con lui c’è una competizione bella e sana”.

Foto: Instagram Lazio