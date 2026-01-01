Castellanos al West Ham, i suoi numeri alla Lazio

01/01/2026 | 22:30:18

Valentín Taty Castellanos sta per dire addio alla Lazio dopo circa tre stagioni a Roma. Il club inglese del West Ham United , come raccontato, ha raggiunto l’accordo con i biancocelesti per il trasferimento definitivo dell’attaccante argentino, sulla base di una cifra vicina ai 30 milioni di euro. L’operazione è praticamente conclusa con lo scambio dei documenti e ora si attende solo l’ufficialità e le visite mediche del giocatore in Inghilterra. Arrivato a Formello nell’estate del 2023 per circa 15 milioni di euro, Castellanos ha vissuto un percorso a volte altalenante ma con momenti di spessore sotto la maglia della Lazio. Era arrivato in particolare con il pedigree del poker segnato al Real Madrid con la maglia del Girona. Per lui 98 presenze in biancoceleste e 22 gol segnati. Numeri che raccontano il ruolo da protagonista in più di una stagione ma anche alcune difficoltà di continuità. In questa stagione, il referto ad oggi recita 11 presenze di campionato, 2 gol, 3 assist, 1507 minuti giocati. Questi numeri testimoniano un impatto positivo ma non da bomber puro nei primi mesi della stagione in corso, con un contributo utile ma non travolgente. La carriera di Castellanos alla Lazio può essere divisa idealmente in due fasi. Appena arrivato, si è adattato, 6 gol in generale. L’apice la scorsa stagione, 2024/25, con più continuità da titolare, Taty ha raggiunto cifre importanti, tra cui 14 gol e 8 assist, risultando uno dei principali terminali offensivi della squadra. In questa stagione l’argentino ha avuto alti e bassi: buone giocate, ma alcune prestazioni sotto tono che hanno alimentato le voci di mercato attorno al suo futuro.

La partenza di Castellanos segna un passaggio importante per la Lazio. Da una parte c’è la plusvalenza importante incassata dal club; dall’altra resta il dubbio se l’argentino avrebbe potuto diventare un bomber di lungo termine in Serie A. Per ora la sua storia biancoceleste si chiude con numeri solidi, contributi decisivi in molte partite e una partenza che porta liquidità nelle casse di Lotito. Ora, però, la palla passa al West Ham e a chi dovrà sostituirlo a Roma.

Foto: sito Lazio