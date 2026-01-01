Castellanos al West Ham: via libera! Tutto in 3 giorni e 30 milioni senza bonus

01/01/2026 | 20:20:08

Taty Castellanos sarà un nuovo attaccante del West Ham. Una pista che vi abbiamo svelato a sorpresa lo scorso 29 dicembre, in tre giorni siamo arrivati alla definizione della trattativa. Affare da 30 milioni secchi, senza bonus, a titolo definitivo. Stamattina il West Ham aveva offerto 20 milioni più bonus, la Lazio aveva chiesto di rilanciare. E dopo quanto vi abbiamo anticipato nel pomeriggio, call comprese, siamo arrivati alla definitiva quadratura. La Lazio deve il 10 per cento ai New York City FC, ma chiude un’operazione importante che consentirà di programmare il mercato in entrata.

Foto: X Lazio