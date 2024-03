Castellanos: “Abbiamo lavorato bene su ogni aspetto, Tudor punta molto sull’intensità”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Lazio alla vigilia della gara contro la Juventus, il centravanti biancoceleste, Valentin Castellanos, ha così parlato delle prime settimane di lavoro con Tudor: “Nell’ultima settimana abbiamo lavorato bene su ogni aspetto, il mister punta molto sull’intensità e questo è importante per tutto la squadra. Ci aspettano tante partite complicate, a partire dalle prossime due contro la Juventus: conosciamo il valore dei bianconeri, dovremo pensare a fare il nostro gioco per cercare di vincere”.

Sulla Juventus: “Abbiamo preparato bene questa partita. Sappiamo quanto siano importanti i tre punti per noi e per i nostri tifosi”.

Sulla doppietta col Frosinone: “l due gol nell’ultimo turno di campionato sono stati fondamentali per me e per la squadra. Segnare con questa maglia aiuta sempre, ancora di più dare una mano alla Lazio in ogni minuto che gioco”.

Infine, sulla possibilità di essere convocato dall’Argentina: “Mi può aiutare tanto, fare gol contro le difese italiane non è mai facile. La Selección è campione del mondo in carica e ha una rosa piena di campioni. Entrare a farne parte è difficile, può accadere solo lavorando ogni giorno al massimo”.

Foto: Instagram Lazio