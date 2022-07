Castagnini: “Lasciare Palermo è un peso incredibile, ma non c’era più sintonia con City Group”

Conferenza stampa di addio in casa Palermo anche per il ds Castagnini, che ha così parlato.

Queste le sue parole: “Il City Group ha il suo modo di lavorare, sarà il migliore ma non si sposa col nostro. Andar via da Palermo per me è un peso incredibile, ho dato tutto e non l’ho fatto per soldi. Sagramola ha creato questa società, l’abbiamo creata insieme e non ne parla più nessuno. Oggi lasciamo un patrimonio, al gruppo più grande del mondo che ha investito in una società pulita. Gardini e Mirri ci hanno chiesto di pensarci, loro volevano farci continuare, ma quando non hai nulla dentro è inutile prenderci in giro. Io non posso buttare quanto fatto qui per un contratto, ma la situazione non ci consente di dare quello che avevamo in mente. Non abbiamo rancore e rabbia verso nessuno, ringraziamo la società precedente e anche quella attuale nonostante non sentivamo la fiducia. Sono sicuro di questa cosa, porteranno il Palermo in Serie A, hanno una grande struttura e una grande organizzazione”.

C’è rammarico nelle parole dell’ormai ex ds rosanero. “Col senno di poi forse era meglio non provare. Il mercato fin qui è stato fatto in maniera trasparente, in modo condiviso insieme al mister e Zavagno. Con quest’ultimo ho avuto un rapporto reale, è una persona intelligente, ma le ultime decisioni le prendevo io. Non ho nulla da dire sul City. Io in tre anni ho avuto fiducia totale da parte di Sagramola e presidente. Budget City per questa stagione? È un budget sufficiente a consolidare il campionato di Serie B”.