Castagnetti vuole restare a Cremona. E non c’è una trattativa con il Crotone

Michele Castagnetti ha dimostrato di essere un centrocampista importante per la Cremonese. Ha dato un contributo indiscutibile alla promozione dei grigiorossi, la Serie A è stata una soddisfazione immensa. Il centrocampista classe 1989 ha ancora due anni di contratto e la sua priorità sarebbe quello di restare a Cremona per giocarcela. Soltanto più avanti prenderebbe in considerazione altre soluzioni, in questo momento non ci sono margini. E ovviamente Castagnetti non scenderebbe in Serie C, non ci sono chance per un trasferimento al Crotone, a dispetto delle voci circolate nelle ultime ore.

