Castagne sul caso Courtois: “Vogliamo sacrificare il gruppo per un singolo?”

In casa del Belgio tiene ancora banco il caso di Thibaut Courtois, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale prima di giocare contro l’Austria con il benestare dei medici belgi e del Real Madrid perché aveva problemi fisici. Intervenuto ai microfoni di Le Soir, Timothy Castagne ne ha così parlato: “Sarebbe strano se Thibaut tornasse come se nulla fosse successo. La maggior parte dei giocatori ha sempre piccoli infortuni o dolori da qualche parte. Non siamo mai veramente al 100%. O è un infortunio vero, grave e la tua società ti obbliga a rientrare, oppure sei in grado di giocare. Dal mio punto di vista, se Thibaut avesse voluto, avrebbe potuto restare, ma è una sua scelta”.

Poi ha proseguito: “Ne ho parlato con alcuni compagni e anche loro la vedono in questo modo, ma non posso parlare a nome dell’intero gruppo. C’era la storia della fascia da capitano, poi la foto del suo ginocchio sull’aereo e la storia della fascia da capitano al suo matrimonio. È vero che Thibaut è il miglior portiere belga e del mondo, ma dobbiamo porci la domanda: vogliamo sacrificare il gruppo dei Red Devils per un giocatore?”.

foto: Instagram Belgio