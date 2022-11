Castagne: “Eravamo un gruppo compatto ma non del tutto. Ora parlerà il campo”

Castagne, esterno del Leicester City con un passato anche nell’Atalanta di Gasperini, ha parlato di ciò che è successo nello spogliatoio Belga dopo la sconfitta contro il Marocco: “Eravamo già un gruppo compatto, ma forse non del tutto. Se vogliamo andare lontano in un Mondiale dobbiamo stare insieme e poter lottare per i nostri compagni di squadra. Forse non avevamo quella mentalità e per questo l’incontro è stato molto fruttuoso. Era qualcosa di necessario. Ora è il momento di parlare sull’prato”.

Foto: Genk Twitter