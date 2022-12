“Il Belgio è troppo vecchio“Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida decisiva contro la Croazia, il terzino ex Atalanta , Thimothy Castagne, ha così commentato la frase ricorrente in questi giorni in casa Diavoli Rossi: “Belgio troppo vecchio? L’Italia ha vinto gli Europei con Bonucci e Chiellini. L’età non è sempre un fattore”.

Foto: Castagne Instagram