Castagne all’intervallo: “Dobbiamo continuare così, non abbiamo concesso nulla”

Intervistato ai microfoni di DAZN, Castagne – entrato in extremis al posto di Gosens – ha commentato l’1-0 parziale dell’Atalanta ai danni della Juventus alla fine del primo tempo: “Siamo sempre pronti anche se non giocavo ero comunque pronto. Abbiamo fatto bene ma dobbiamo continuare così. Non abbiamo concesso chances alla Juve, questo è l’importante perché loro hanno tante qualità. Nel secondo tempo dobbiamo continuare così”.

Foto: twitter Champions