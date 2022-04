Cassano sul Bari: “Merita la A. Capolavoro di De Laurentiis, il tecnico eccezionale”

Antonio Cassano, barese di nascita, all’indomani della promozione del Bari in B si è unito al coro di ex che, in queste ore, stanno riservando messaggi per i biancorossi. Su Instagram, il commento di Fantantonio: “Il Bari, dove sono nato, è tornato in una categoria che gli compete. Anzi, il Bari è da Serie A. Ha fatto un lavoro eccezionale il tecnico, e soprattutto Luigi De Laurentiis. Il suo è un capolavoro, è già la seconda promozione. Adesso il Bari lo aspettiamo in Serie A…”.

FOTO: Instagram Cassano