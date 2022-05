Cassano su Balotelli: “E’ l’attaccante italiano più forte. Mancini deve convocarlo in Nazionale”

Durante la puntata della BoboTv ha parlato Antonio Cassano che si è soffermato su Mario Balotelli e sulla sua esperienza in Turchia: “Ho detto via messaggio a Mario che è veramente un demente. Nessuno ha messo in dubbio quello che sa fare, è che gli manca qualche venerdì, sabato e domenica. Come me. Sono convinto che l’attaccante italiano più forte sia ancora lui. Montella mi ha detto che quest’anno non ha mai saltato un allenamento. E’ diventato serio, professionale. Il problema è che deve connettersi tutti i giorni. Ha fatto un campionato meraviglioso. Dal prossimo settembre lui deve essere in nazionale. Mancini lo conosce meglio di tutti. E’ un bravo Cristo, un bambino. Un bravissimo ragazzo”

Foto: Twitter adana-denispor.