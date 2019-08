Cassano: “Lo scudetto lo vincerà l’Inter. Sto studiando per diventare direttore sportivo”

In un’intervista rilasciata a Sportweek, Antonio Cassano ha parlato del suo futuro e stilato la sua favorita per lo scudetto. Queste le sue parole: “Stavolta lo scudetto lo vince l’Inter davanti alla Juventus e al Napoli, perché con l’arrivo di Conte il gap è annullato. Ho deciso di iscrivermi al corso per direttore sportivo che inizia a settembre. Vorrei intraprendere questa nuova avventura”.

Foto: Twitter Entella