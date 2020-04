Cassano: “Con Guardiola facevo serata. Capello? Gli chiedo scusa. Io ghiotto di carbonara, ecco perché a Roma…”

Antonio Cassano torna a parlare del suo passato. L’ex fantasista di Roma, Samp e Inter, tra le altre, è intervenuto in diretta Instagram. Queste le sue dichiarazioni: “Mi fa piangere il cuore vedere l’Italia così e speriamo che lo stato possa aiutare chi è rimasto senza soldi e senza lavoro. I miei piatti preferiti? La carbonara, ma anche la gricia e l’amatriciana. Ecco perché a Roma ero così! Con Capello al Real ho fatto all’inizio una preparazione stupenda, perdo 10 chili. Ho giocato le prime due partite poi mi ha messo in panchina. Lì ho sbroccato e mi ha messo fuori rosa. Dovrei chiedere scusa a Capello per tutte le volte che gli ho fatto perdere la pazienza. Guardiola non è solo un gestore, come gli altri big, ma allena anche. Spesso mi capitava di uscire a Roma e fare serata con lui. Ha sempre amato il bel calcio e ne parlava con entusiasmo. E’ un allenatore unico, che però ha rovinato diciamo tutti gli altri che hanno voluto imitare il suo Tiki Taka. E’ unico. Bielsa invece è una mia fissazione. Se dovessi fare il diesse in futuro lo vorrò nella mia squadra“.

Foto: Twitter ufficiale FIGC