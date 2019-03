Nel corso di Tiki Taka Antonio Cassano è intervenuto sulla vicenda Icardi. E non ha fatto troppi giri di parole: “Se gli hanno tolto la fascia un motivo ci sarà, all’Inter non sono pazzi. La colpa è di Wanda Nara che ha fatto terra bruciata, un disastro, si comporta da allenatrice in tv e parla troppo sui social”.

Foto: Twitter ufficiale Inter