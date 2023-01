Cassandro al Lecce in chiusura 10 giorni dopo. Operazione alla Baschirotto

Il Lecce si prepara ad accogliere Tommaso Cassandro. Il terzino destro ha appena compiuto 23 anni e sta ormai per lasciare il Cittadella. Trattativa anticipata da Sportitalia lo scorso 2 gennaio, quindi 10 giorni fa, fino a quel momento Cassandro non era stato accostato al club di Sticchi Damiani. Cassandro ha buone qualità, si tratta di un’operazione alla Baschirotto che il Lecce prese dall’Ascoli la scorsa estate nell’ultimo anno di contratto. Cassandro ha un impegno con il Cittadella in scadenza a giugno, quindi ancora più breve rispetto a Baschirotto, il Lecce pagherà un indennizzo. E il Cittadella ha chiuso per il ritorno di Salvi, già al lavoro con il club veneto.

