Caso Zaniolo, il comunicato dell’Aston Villa

Questo il comunicato ufficiale dell’Aston Villa in merito alla situazione che ha coinvolto Nicolò Zaniolo:

L’Aston Villa conferma che Nicolò Zaniolo sta assistendo le indagini della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e delle autorità competenti su presunte attività di scommesse illegali. Il giocatore ha anche incontrato i dirigenti del club. Zaniolo si sta allenando normalmente con la prima squadra ed è disponibile per la selezione in vista della partita di questo fine settimana con il West Ham United. Il Club non rilascerà ulteriori commenti durante questo processo in corso.

Foto: Instagram Aston Villa