Caso Tonali, anche la FA apre un’indagine per la vicenda scommesse

Secondo quanto pervenuto dall’Inghilterra, Sandro Tonali sarebbe finito nel mirino della Football Association. L’italiano, che è stato squalificato dalla Procura Federale con applicazione della sanzione estesa però a ogni competizione FIFA, ora è finito anche sotto la lente d’ingrandimento dell’ente organizzatore del calcio inglese. Il procedimento parte come pro forma ma per le parti coinvolte è diventato fondamentale capire i contorni della vicenda che vede in prima linea l’azzurro. Questi gli interrogativi a cui si cerca risposta: se il 23enne abbia continuato a scommettere anche dopo il trasferimento in Inghilterra e se lo abbia fatto sulla Premier League o sulla squadra per cui gioca dalla scorsa estate. Inoltre, se il Milan sapesse della sua ludopatia prima della cessione ai Magpies.

Foto: Instagram Newcastle