Caso Taylor, parla Ceferin: “Dobbiamo punire il bullismo sull’arbitro”

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, è tornato sul caso Taylor, il discusso arbitro della finale di Europa League tra Roma e Siviglia. Pesantemente criticato dall’allenatore dei giallorossi José Mourinho, il giorno dopo in aeroporto ha subito una contestazione, mentre era in compagnia dei famigliari più stretti, da un nutrito gruppo di tifosi capitolini. Così si è espresso a riguardo Ceferin ai microfoni di NOS.nl: “Dobbiamo essere più severi. È diventato insopportabile. C’è una pressione costante, ogni decisione arbitrale viene discussa. Si è andati troppo oltre. Dobbiamo punire il bullismo nei confronti dell’arbitro. Non abbiamo ancora avuto tempo per quello, perché abbiamo avuto molte finali. Ne parleremo dopo la stagione e mi aspetto proposte dal comitato arbitrale. Tutto quello che possiamo fare è punire dopo”.

Fonte Foto: twitter uefa