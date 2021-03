Caso tamponi-Lazio, parla il dirigente dell’Asl: “Mai autorizzato Immobile a partire per Torino”

Continua a far discutere il caso tamponi-Lazio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe la richiesta in sede dibattimentale dell’audizione di Enrico Di Rosa, direttore del Servizio Igiene e Sanità pubblica della Asl Roma 1 per provare a risolvere il caso. Il dirigente avrebbe dato l’autorizzazione alla partenza di Ciro Immobile per Torino, dove ha giocato il primo tempo a novembre, appena sei giorni dopo essere risultato positivo al tamponi Synlab. Intervistato dalla rosea, il protagonista della vicenda, Di Rosa ha espresso quella che è la sua posizione: “Io non ho mai dato alcuna autorizzazione. Non capisco perché il mio nome sia rimbalzato ovunque, non avrei potuto dare questa autorizzazione visto che appartengo alla Asl Roma 1 e la Lazio a quella Roma 4”.

Foto: Twitter Lazio