Caso tamponi Lazio: 12 mesi di inibizione a Lotito

La Corte d’appello della Figc ha inflitto 12 mesi di squalifica al presidente della Lazio, Claudio Lotito per la vicenda dei protocolli Covid che ha portato al caos tamponi. La pena è stata inasprita da 7 (avuti in primo grado) a 12 mesi, con questo Lotito decade da tutte le cariche federali e l’impossibilità di essere eletti in futuro.

Confermati invece i 12 mesi che il Tribunale federale aveva inflitto ai due medici Pulcini e Rodia, mentre la multa per il club è salita da 150 a 200 mila euro. Adesso il club si appellerà al Collegio di garanzia presso il Coni, ultimo grado di giudizio sportivo.

Foto: Twitter ufficiale Lazio