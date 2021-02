L’ex docente dell’Università per Stranieri di Perugia Lorenzo Rocca, esaminatore per la conoscenza dell’italiano del calciatore Luis Suarez, ha patteggiato davanti al gip di Perugia per una condanna a un anno di reclusione, pena sospesa e non menzione, per rivelazione di segreti d’ufficio e falso in relazione all’indagine sull’esame.

A riportarlo è l’ANSA.