Caso Suarez, il rettore dell’Università di Perugia: “Nessuna anomalia nel corso dell’esame”

Il rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero non ha “mai avuto l’impressione che si stessero facendo forzature o irregolarità” sull’esame di lingua italiana di Luis Suarez organizzato nel 2020 dalla Juventus, su cui si sta celebrando il processo nei confronti dell’allora rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia, l’ex direttore generale e l’ex responsabile del centro di valutazione. E’ quantoi riporta la Gazzetta dello Sport che ha trascritto le parole del docente, chiamato a testimoniare sul caso della prova “farsa” di lingua al calciatore uruguaiano per il conseguimento della cittadinanza italiana.

Il rettore dell’ateneo umbro ha aggiunto: “Né la Juventus né l’università per gli stranieri mi hanno prospettato vantaggi o tornaconti per l’esame di italiano di Suarez”.