Caso Siviglia, quattro giocatori violano la quarantena. Banega: “Chiediamo scusa, non accadrà più”

Sta facendo discutere non poco il comportamento di alcuni giocatori del Siviglia che si sono riuniti a pranzo assieme alle loro compagne e alcuni amici per un totale di 12 persone. Una situazione che va contro le regole, considerato che in Spagna non è ancora possibile vedersi con amici e fare ritrovi per un numero superiore alle dieci persone. I giocatori coinvolti sono Ocampos, Vazquez, De Jong e Banega, e proprio quest’ultimo si è scusato sui social: “Chiediamo scusa al nostro club, ai nostri tifosi e alla società in generale. Non si ripeterà più. Ora vogliamo solo tornare a giocare il prima possibile”.

Foto: Daily Star