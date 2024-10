Caso sextape, Valbuena: “È stato il momento peggiore della mia carriera, oggi sono in pace”

Intervistato da France Football, Valbuena è tornato a parlare del caso che lo ha coinvolto nel pieno della sua carriera, circa 10 anni fa. Le vicende erano legate alla diffusione di materiale privato a sfondo sessuale del giocatore, oggi all’Athens Kallithea, in cui fu coinvolto anche l’ex compagno di Nazionale Karim Benzema, che fu condannato a un anno di carcere, 75mila euro di multa e 80mila euro di risarcimento per danni morali a Valbuena.

“È stato il momento peggiore della mia carriera. Per me la Nazionale francese rappresentava tutto. Sono stato arrabbiato per molto tempo. Oggi non ce l’ho più con nessuno, sono in pace. Ho incontrato Didier Deschamps non molto tempo fa. Abbiamo parlato di calcio, di tante cose, era molto felice di vedermi”.

L’ex attaccante del Marsiglia ha parlato anche delle ripercussioni di quella vicenda sulla sua carriera: “In Francia quando hai un’etichetta, è difficile toglierla. C’era una mancanza di obiettività con me. La mia carriera avrebbe potuto essere valutata come quella di Giroud o Ribéry, anche loro provenienti dal mondo dilettantistico. All’estero rispettiamo tutto molto di più”.

Foto: Instagram Fenerbahce