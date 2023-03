Caso Serra: tra poco Mourinho sarà interrogato dalla Procura Federale

Josè Mourinho sarà interrogato nei prossimi minuti dalla Procura Federale dopo lo scontro con il quarto uomo Serra e l’espulsione rimediata nella sfida tra Cremonese e Roma. Il tecnico portoghese ha rimediato due giornate di squalifica e una multa di 10 mila euro, lo Special One non sarà in panchina contro Juventus e Sassuolo. Sulla vicenda la Procura Federale ha anche aperto un’inchiesta e vuole vederci più chiaro dopo le dichiarazioni rilasciate da Mourinho nel post partita infuocato.

Foto: Twitter Roma

.