Caso Rubiales, respinto il ricorso dell’ex presidente: si va verso il processo

Via libera in Spagna per il processo che vedrà coinvolto l’ex presidente della RFEF, la Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, per il bacio alla calciatrice Jennifer Hermoso, durante i festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali femminili, avvenuta lo scorso agosto a Sidney. Come riferisce l’agenzia stampa iberica Efe, infatti, il tribunale dell’Audiencia Nacional ha infatti respinto i ricorsi presentati dal giudice istruttore della causa, volti ad aprire un dibattimento su quell’episodio. Rubiales, quindi, sarà accusato di aver commesso due reati: uno “contro la libertà sessuale” e uno per “coercizione”.

Foto: Twitter RFEF