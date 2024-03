Caso Rubiales, la Procura spagnola chiede 2 anni e mezzo di carcere per l’ex presidente

Brutte notizie per l’ormai ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales, nel merito del caso realativo al bacio rubato alla calciatrice Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione del Mondiale femminile. La procura dell’Audiencia Nacional ha, infatti, chiesto una condanna a 2 anni e mezzo di carcere per l’ex numero uno del calcio iberico, anche per le successive intimidazioni all’atleta. Secondo la pm Marta Durantes, il reati commessi sarebbero quelli di aggressione sessuale e di coercizione.

Foto: Marca