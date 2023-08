Caso Rubiales in Spagna. Le calciatrici: “Ha violato la dignità delle donne. O si dimette o rinunciamo alla Nazionale”

Grossa grana in Spagna, per quanto riguarda il caso che riguarda Luis Rubiales. Il presidente della Federcalcio spagnola, che ha baciato sulle labbra la calciatrice Jenni Hermoso dopo la vittoria del Mondiale femminile delle ragazze iberiche.

Rubiales ha già ribadito di non volersi dimettere dalla carica di presidente della Lega, dunque le calciatrici sono scese in campo al fianco della compagna, minacciando di lasciare la Nazionale in caso di mancate dimissioni di Rubiales.

Questa la nota pubblicata: “A seguito dei fatti accaduti questa mattina e vista la perplessità sul discorso pronunciato dal presidente della Federcalcio spagnola, Luis Manuel Rubiales Béjar, le giocatrici della Nazionale maggiore, campioni del mondo, sostengono Jennifer Hermoso e vogliono esprimere la loro ferma e assoluta condanna per i comportamenti che hanno violato la dignità delle donne. Alla luce delle dichiarazioni del presidente della Federcalcio spagnola, Jennifer Hermoso nega decisamente di aver dato il consenso al bacio che Rubiales Béjar le ha dato dopo la finale dei Mondiale. Vogliamo sottolineare che nessuna donna dovrebbe sentire il bisogno di rispondere alle immagini forti che il mondo intero ha visto e, naturalmente, non dovrebbe essere coinvolta in atteggiamenti non consensuali. Ci aspettiamo risposte forti da parte dei poteri pubblici affinché azioni come quelle contenute non restino impunite. Vogliamo concludere chiedendo reali cambiamenti, sia sportivi che strutturali, che aiutino la Nazionale a continuare a crescere, per trasferire questo grande successo alle generazioni successive. Ci riempie di tristezza che un evento così inaccettabile riesca a offuscare il più grande successo sportivo del calcio femminile spagnolo. Dopo tutto quello che è successo durante i Mondiali femminili, ci teniamo a precisare che tutte le giocatrici che firmano questa lettera non torneranno a giocare in Nazionale se l’attuale presidente resterà in carica”.

Le firmatarie sono: Jennifer Hermoso; Alèxia Putellas; Misa Rodríguez; Irene Paredes; Ona Batlle; Mariona Caldentey; Teresa Abelleira; María Pérez; Cata Coll; Aitana Bonmati; Laia Codina; Claudia Zornoza; Oihane Hernández; Rocío Gálvez; Irene Guerrero; Alba Redondo; Athenea del Castillo; Eva Navarro; Enith Salón; Ivana Andrés; ; Patricia Guijarro; Lola Gallardo; Nerea Eizagirre; Ainhoa Moraza; Maria León “Mapi”; Sandra Paños; Claudia Pina; Amaiur Sarriegi; Leila Ouahabi; Laia Aleixandri; Lucia García; Andrea Pereira; Vero Boquete; Ainhoa Tirapu; Sandra Vilanova; Ana Romero “Willy”; Silvia Meseguer; Nagore Calderón; Carmen Arce “Kubalita”; Priscila Borja; Natalia Pablos; Susana Guerrero; Larraitz Lucas; Isabel Benito; Amanda Sampedro; Isabel Fuentes; Elisabet Sánchez; Mari Paz Azagra; Vanesa Gimbert; Virginia Torrecilla; Leire Landa; Elisabet Ibarra; Marta Torrejón.

Foto: twitter Federcalcio spagnola