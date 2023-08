Caso Rubiales, anche la FIFPRO al fianco della Hermoso

Continua a tenere banco in Spagna la questione Luis Rubiales, presidente della Real Federacìon Espanola de Fùtbol, reo di aver baciato in maniera imprevista la calciatrice della Nazionale spagnola Jenni Hermoso, al momento della premiazione per la vittoria della Coppa del Mondo. Dopo la presa di posizione della Federazione Femminile, anche l’organismo internazionale di rappresentanza dei calciatori professionisti, la FIFPRO, si è schierato al fianco di Jenni Hermoso: “FIFPRO sostiene pienamente il comunicato della AFE (Associazione dei calciatori spagnoli), in cui chiede che siano prese misure immediate per affrontare la condotta del presidente della Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, e chiede che le sue azioni siano indagate ai sensi del codice etico della FIFA“.

Foto: Marca