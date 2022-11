Caso Ronaldo: il Manchester United fa rimuovere la sua gigantografia

Il rapporto tra il fenomeno portoghese e i Red Devils è ormai ai minimi storici e la risposta con i fatti dal Manchester United non è tardata ad arrivare. Il club inglese ha deciso di rimuovere un’enorme gigantografia che era sul muro dell’Old Trafford e che era stato inserito pochi giorni prima dell’inervista al The Sun di Cristiano Ronaldo, che celebrava tutti gli storici numeri sette nella storia del club arrivando proprio al CR7. Il caso Ronaldo ormai è diventato un problema per entrambi, chissà cosa accadrà.

Foto: Twitter Ronaldo