Caso Ronaldo: il comunicato della Federazione portoghese

Chiarimenti sul caso Ronaldo da parte della Federazione portoghese attraverso un comunicato: “In nessun momento il capitano della Nazionale, Cristiano Ronaldo, ha minacciato di lasciare la Nazionale in Qatar. Cristiano Ronaldo costruisce ogni giorno una storia unica al servizio della Nazionale e del Paese che va rispettata e che attesta l’indiscutibile grado di impegno in Nazionale. Per inciso, il grado di dedizione del giocatore con più presenze dal Portogallo è stato nuovamente dimostrato, nella vittoria contro la Svizzera, negli ottavi di finale del Mondiale 2022. La squadra nazionale, i giocatori, allenatori e struttura FPF è, come lo è stata sin dal primo giorno, pienamente coinvolta al raggiungimento del miglior risultato di sempre del Portogallo a una Coppa del Mondo”. Smentita quindi la notizia di Record.

Foto: Instagram Portogallo