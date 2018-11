Caso Ramos, il comunicato del Real: “Mai violati controlli antidoping. La Uefa…”

Dopo le rivelazioni di Football Leaks (clicca qui per la notizia), arriva il comunicato ufficiale del Real Madrid in riferimento al caso Sergio Ramos, accusato di aver assunto un farmaco proibito prima della finale di Champions League 2017 contro la Juventus. Ecco la nota delle Merengues: “Sergio Ramos non ha mai violato le regole del controllo antidoping. La UEFA ha chiesto informazioni specifiche e chiuso il caso non prima di aver verificato con i propri incaricati della agenzia mondiale di Antidoping. Per quanto riguarda il resto del contenuto del suddetto articolo, il club non si pronuncia di fronte all’evidente inconsistenza dei fatti”.

Foto: futbolblancos