Caso Pogba, parla la madre: “Paul si sta riprendendo, la vicenda lo tormentava. Mathias è stato manipolato”

Intervistata da TF1 nel corso della trasmissione ‘Sept à Huit’, Yeo Moriba, madre di Paul Pogba, è tornata sul caso di estorsione di cui è stato vittima il figlio: “Paul sta iniziando a riprendersi psicologicamente, poco a poco. Questa vicenda lo tormentava. Non ci ha detto subito che era stato ricattato. Nessuno lo sapeva, nemmeno i suoi fratelli”. E sul fratello Mathias:“Mathias è stato manipolato, minacciato. Sono molto preoccupata per lui. Ha giro sotto minaccia, lo conosco e sono pronta a giurarlo. Per me entrambi i miei figli sono delle vittime e questo mi tormenta. Mio figlio non conosce banditismo”.

Foto: Instagram Pogba