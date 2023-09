Caso Pogba: le controanalisi slittano al 5 ottobre

Arrivano aggiornamenti riguardo la situazione di Paul Pogba, trovato positivo al testosterone dopo la gara con l’Udinese, dove non era neanche sceso in campo. C’è uno slittamento delle controanalisi, chieste dal giocatore come nel suo diritto, dal 20 settembre quando erano originariamente in calendario, al prossimo 5 ottobre, al laboratorio dell’Acqua Acetosa a Roma. La ragione dello slittamento è legata all’indisponibilità nella prima data scelta del perito del giocatore della Juventus. In questi casi richiedere un rinvio rientra nel diritto della difesa.

Foto: Instagram Pogba