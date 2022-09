Caso Pogba, il fratello Mathias in custodia cautelare con altre tre persone. I dettagli

Mathias Pogba e altre tre persone sono state arrestate dalla Polizia e sono ora in custodia cautelare nell’ambito del “caso Pogba”, secondo le informazioni di RMC Sport, che confermano quelle di Le Monde. La decisione arriva a due mesi dalla denuncia presentata in Italia dal centrocampista della Juventus, relativa ai tentativi di estorsione subiti tra marzo e luglio 2022 per diversi milioni di euro.

Foto: Twitter Juventus