Caso Pogba: a metà gennaio l’udienza. Il giocatore porterà prove dell’assenza di dolo

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport, parla del caso Pogba, per il quale, la Procura antidoping ha chiesto 4 anni di squalifica, dopo essere stato trovato positivo lo scorso settembre, a un test antidoping. Come si legge, il giocatore comparirà davanti al giudice verso la seconda metà gennaio e lì cercherà di dimostrare l’assenza di dolo provando a ridurre così gli anni di squalifica da quattro a due. Successivamente dovrà cercare di convincere i giudici dell’esistenza di alcune attenuanti e l’assenza di dolo, per ridurre ulteriormente il margine.

Foto: Instagram Pogba