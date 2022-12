Caso plusvalenze, Percassi: “L’Atalanta è tranquillissima. I bilanci parlano per il club. La verità verrà a galla”

Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato del processo plusvalenze in un’intervista all’Eco di Bergamo.

Queste le sue parole: “L’Atalanta è tranquillissima. Siamo a disposizione delle autorità, piena fiducia nella giustizia. La verità verrà a galla. Non posso aggiungere altro. I bilanci parlano per l’Atalanta”.

Foto: twitter Atalanta