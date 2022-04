Caso plusvalenze, Paratici: “Sento messa in discussione la mia professionalità e i miei 35 anni di carriera. Addolorato”

In questi giorni sono cominciate a Roma le audizioni davanti al Tribunale federale per il caso plusvalenze. Indagato anche Fabio Paratici, ora ds del Tottenham, di cui gazzetta.it ha riportato un virgolettato: “Ho ritenuto doveroso rientrare in Italia per rispetto del Tribunale federale e perché sento messa in discussione la mia professionalità e i miei 35 anni di carriera. Queste contestazioni mi addolorano moltissimo”.

FOTO: Twitter Tottenham