Caso Plusvalenze, la Procura Federale fa ricorso alla Corte Sportiva d’Appello

La Procura della FIGC non vuole chiudere il caso plusvalenze. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi è stato depositato il ricorso alla Corte Federale d’Appello, che dovrà quindi esprimersi sulla sentenza di assoluzione totale emessa dal Tribunale Federale Nazionale, che aveva prosciolto tutti i dirigenti e le società coinvolte.

Il Tribunale aveva contestato in via principale il metodo utilizzato per la determinazione del valore dei calciatori, ma la Procura FIGC ora passa al contrattacco, contestando le motivazioni che hanno portato all’assoluzione e chiede di riesaminare tutti i casi, nessuno escluso.

Il processo si terrà tra una ventina di giorni.

Foto: Logo FIGC