Caso Plusvalenze, il processo sportivo partirà il 12 aprile: undici club coinvolti

Al via il 12 aprile la prima udienza del processo sportivo sul caso plusvalenze a carico di undici club di Serie A, B e C (deferiti nei giorni scorsi dal Procuratore Federale), che di seguito ricapitoliamo: Juventus, Sampdoria, Napoli, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Chievo Verona, Novara e Pescara. Le udienze, scrive La Gazzetta dello Sport, sono state calendarizzate anche per il 14 e il 15 aprile.

Foto: sito FIGC