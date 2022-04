Caso Plusvalenze: ecco l’accusa degli inquirenti per l’operazione Osimhen

Emergono aggiornamenti per l’oramai nota diatriba riguardante le possibili plusvalenze fittizie registrate dagli undici club indagati (Juventus, Napoli, Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Chievo, Novara e Pescara). I colleghi di Calcio e Finanza hanno avuto modo di visionare il fascicolo della Procura FIGC riguardante il club partenopeo, in un reportage di cui sintetizziamo il contenuto, riportando i seguenti passaggi: “Pur considerata la peculiarità del “mercato calcistico”, le compravendite oggetto dell’indagine presentano aspetti “anomali” che rendono verosimile che la trattativa condotta sia stata influenzata da ragioni che esulano dall’ambito tecnico/sportivo per sconfinare nelle “politiche di bilancio””. Anche perché, prosegue la Procura, le operazioni di mercato sono così diventate “uno strumento utilizzato dalle società per contabilizzare ricavi superiori a quelli realmente realizzati nonché per iscrivere nell’attivo patrimoniale valori delle immobilizzazioni immateriali superiori al reale, con conseguente effetto migliorativo sul Patrimonio Netto“.

In merito, dunque, ai partenopei, sono cinque le operazioni che “vedono coinvolto la SSC NAPOLI, in qualità di cedente o cessionaria del diritto alle prestazioni di 5 calciatori”, spiega la Procura, riguardanti tutte l’affare Osimhen. Complessivamente, le cessioni sono valse 20,1 milioni per complessivi 19,8 milioni di plusvalenze, mentre gli acquisti hanno portato un esborso pari a 71,2 milioni. Tuttavia, ed è questa l’accusa degli inquirenti, come si legge, il reale valore dei giocatori ceduti è pari a 470mila euro, con plusvalenze fittizie per 19,3 milioni.

