Caso Osimhen, iniziati i primi interrogatori: ascoltati Palmieri e Liguori

Oltre al mercato in entrata e uscita, in casa Napoli continua a tenere banco il caso Osimhen. Nei giorni scorsi infatti il presidente dei partenopei De Laurentiis è stato indagato per falso bilancio. Oggi la procura ha iniziato il giro di interrogazioni alle prime persone informate sui fatti. Sono stati chiamati in aula infatti, i calciatori Luigi Liguori e Ciro Palmieri, all’epoca dei fatti ceduti al club francese come contropartita tecnica insieme a Orestis Karnezis e Claudio Manzi. Nei prossimi giorni i PM ascolteranno gli ultimi due calciatori e saranno in grado di dare una prima sentenza.

Foto: Sito Napoli