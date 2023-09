Caso Osimhen, il Ministro dello sport nigeriano: “No a prese in giro e discriminazioni sleali”

Nonostante il comunicato del Napoli di ieri, che ha provato a chiudere il caso Osimhen, il Ministro dello Sport nigeriano, John Owan Enoh, attraverso un comunicato ufficiale rilasciato in patria ha voluto fare choarezza sulla vicenda delle scorse ore.

Queste le sue parole: “Il mio ufficio si sta impegnando per raggiungere Osimhen in prima persona e capire quali sono i problemi, per stabilire bene i fatti. Sono anche in contatto con il ministro degli Affari Esteri e con l’ambasciatore della Nigeria in Italia. Stiamo utilizzando le vie diplomatiche per approfondire la questione con l’Italia. Ci impegniamo a garantire che ai nostri sportivi venga accordato il rispetto che meritano e che non siano esposti a ingiustizie, discriminazioni e prese in giro sleali che potrebbero essere dannose per la loro carriera”.

Foto: twitter Serie A