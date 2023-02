Caso Negreira, presto la spiegazione del presidente Laporta

Continua a fare rumore il caso Barça in Spagna: il club blaugrana è stato accusato di aver pagato diversi milioni di euro all’ex arbitro José Maria Enriquez Negreira, nonché ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri. Come riportato in Spagna dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il presidente Joan Laporta del Barcellona ha deciso di dare spiegazioni alla stampa nelle prossime settimane. Lo stesso numero uno dei catalani ha anche affermato di aver aperto un’indagine attraverso uno studio legale che, in coordinamento con il dipartimento di conformità del club, analizza tutte le informazioni apparse e, in particolare, il rapporto contrattuale che il club ha mantenuto con Enríquez Negreira attraverso la società Dasnil 95.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona