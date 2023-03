Caso Negreira: Luis Enrique e Valverde saranno ascoltati come persone informate dei fatti

Secondo quanto riportato da El Pais Luis Enrique ed Ernesto Valverde, entrambi in passato alla guida del Barcellona, potrebbero essere chiamati a testimoniare in merito all’inchiesta sui pagamenti del Barcellona all’allora vicepresidente del Comitato tecnico arbitrale, José María Enríquez Negreira, tra il 2001 e il 2018. I due ex allenatori saranno ascoltati come persone informate dei fatti.